Існує 25% ймовірності того, що зустріч із Путіним на Алясці не буде успішною, - Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною. Трамп сказав про це 14 серпня в інтерв’ю Fox News Radio напередодні саміту, що пройде в Анкориджі, штат Аляска, 15 серпня, повідомляє Радіо Свобода.

При цьому президент США висловив сподівання, що Путін у результаті піде на угоду щодо припинення війни проти України. «Загроза посилення санкцій проти Москви могла зіграти роль у тому, що російська влада запросила майбутню зустріч», – заявив Трамп.

Він також вважає, що саміт може стати стане підготовкою для другої зустрічі – за участі президента України Володимира Зеленського.

Трамп зазначив, що зателефонує для другої зустрічі президенту України Володимиру Зеленському, і що у нього є на прикметі три місця для майбутньої зустрічі з Путіним і Зеленським.

Президент США додав, що якщо він вважатиме саміт з Путіним результативним, то пізніше зателефонує Зеленському і європейським лідерам, у протилежному випадку – не телефонуватиме нікому і не проводитиме спільної пресконференції з російським лідером, анонсованої раніше Білим домом і Кремлем, а виступить сам, щоб сказати, що «війна триває».

Трамп також висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо зустріч не завершиться добре.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив раніше журналістам, що Дональд Трамп проведе переговори з Володимиром Путіним 15 серпня в надії домогтися припинення бойових дій в Україні, але для всеосяжного врегулювання конфлікту буде потрібно більше часу.

 Автор: Богдан Моримух

переговорисанкціїмирзустрічАляскаДональд ТрампВладімір ПутінАнкоридж
