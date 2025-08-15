Аврал у Секретній службі США: Аляска готується до подвійної охорони

Секретна служба США зіткнулася з масштабними логістичними та безпековими викликами під час підготовки до саміту між колишнім президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним, який має відбутися 15 серпня на військовій базі Ельмендорф–Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією видання, після оголошення про зустріч єдиний агент Секретної служби, який постійно перебував на Алясці, почав термінову підготовку до прибуття сотень колег. Організація заходу ускладнюється необхідністю одночасного захисту двох лідерів, кожного з яких супроводжує власна озброєна охорона, а також обмеженими готельними та транспортними ресурсами регіону.

Для забезпечення кортежів та спецтехніки до Анкориджа літаками доставляють позашляховики та обладнання з континентальної частини США. Готелі в центрі міста заповнені, а пункти прокату автомобілів очищені для службових потреб.

Самі переговори пройдуть на найбільшій військовій базі штату, яка має контрольований повітряний простір, укріплену охорону та миттєвий доступ до військових підрозділів. Це дозволяє зменшити ризики та частково вирішити логістичні проблеми.

За протоколом, усі умови для обох лідерів будуть симетричними: окремі кортежі, команди перекладачів, зони очікування та маршрути пересування. Жодна зі сторін не користуватиметься транспортом іншої.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським диктатором на Алясці не буде успішною.