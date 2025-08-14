Європа шукає місце для зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна

Європейські союзники шукають можливі місця для проведення тристоронньої зустрічі президента Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та Путіна.

Проведення тристоронньої зустрічі залежить від того, як пройде саміт Трампа та Путіна на Алясці, але союзники погоджуються, що місце проведення других переговорів має бути в Європі, повідомляє Sky News.



Якщо завтрашня зустріч буде успішною, очікується, що лідери ЄС та США проведуть телефонний дзвінок щодо наступної зустрічі між усіма трьома лідерами в суботу вдень.



Зеленський раніше пропонував у якості місця зустрічі Рим, але Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина пропонують Женеву, як більш нейтральну локацію.

