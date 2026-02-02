﻿
Здоров'я

«Кнопка Reset» для мозку: вчені знайшли спосіб скасувати хворобу Альцгеймера

Дослідники з Токійського столичного університету здійснили прорив у розумінні нейродегенеративних захворювань. Вони виявили ранню стадію формування токсичних білків, яку можна повернути назад, зупиняючи розвиток хвороби Альцгеймера ще до появи перших симптомів. Результати дослідження були опубліковані в журналі Neuroscience Research .

Від фізики полімерів до нейробіології

Команда під керівництвом професора Рея Куріти застосувала методи фізики полімерів для вивчення тау-білків. Раніше вважалося, що шкідливі тау-фібрили (волокна, що руйнують мозок) виникають майже миттєво. Проте вчені з’ясували, що процесу передує прихована фаза.

Спершу білки збираються у нестабільні кластери розміром лише в кілька десятків нанометрів. Це тимчасові скупчення, які є «фундаментом» для майбутньої хвороби.

Ключ до успіху — розчинення кластерів

За допомогою рентгенівського розсіювання та флуоресцентної спектроскопії дослідники довели: ці початкові кластери є зворотними.

  • Як це працює: Змінюючи концентрацію іонів натрію хлориду, вчені змогли вплинути на електростатичну взаємодію між молекулами.

  • Результат: Кластери розчинялися, а небезпечні фібрилі просто не встигали сформуватися.

«Ми не побачили утворення фібрил, якщо кластери вдавалось розчинити на ранній стадії», — підтвердила співавторка дослідження Тотомі Такахаші.

Нова стратегія лікування

Це відкриття кардинально змінює вектор медицини. Замість того, щоб намагатися зруйнувати вже стійкі та важкодоступні білкові бляшки у мозку, лікарі зможуть діяти на випередження.

Чому це важливо:

  1. Превентивність: Можливість зупинити дегенерацію на етапі, коли клітини мозку ще не пошкоджені.

  2. Універсальність: Метод може бути ефективним не лише для хвороби Альцгеймера, а й для хвороби Паркінсона, де діють схожі механізми агрегації білків.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

мозокхвороба Альцгеймера
