"Готуйся, Ной, я ще повеселюсь з тобою!": Трамп пригрозив ведучому "Ґреммі" через жарт

Під час церемонії вручення премії "Ґреммі-2026" у Лос-Анджелесі ведучий Тревор Ноа висміяв Дональда Трампа через його можливі зв'язки з покійним Джеффрі Епштейном. Цей жарт викликав різку реакцію з боку президента США та погрози судом.

Як пише Billboard, Трамп назвав цьогорічну церемонію "практично нестерпною для перегляду" й гнівно висловився про коміка, який дозволив собі іронію зі сцени.

Що сказав Тревор Ноа

Оголошуючи співачку Біллі Айліш переможницею в номінації "Пісня року" ведучий сказав:

"Це та "Ґреммі", яку хоче отримати кожен артист - майже так само, як Трамп хоче Гренландію. Що логічно, бо після того, як Епштейна більше немає, йому потрібен новий острів, щоб проводити час із Біллом Клінтоном. Я ж казав вам - це мій останній рік! І що ви мені зробите?", - пожартував Тревор Ноа.

Реакція Дональда Трампа

Після трансляції "Ґреммі-2026" президент США опублікував емоційний допис у Truth Social, у якому жорстко розкритикував цьогорічну церемонію.

"Премія "Ґреммі" - найгірша, що може бути, її практично неможливо дивитися! CBS пощастило, що цьому сміттю більше не дозволяють засмічувати їхній ефір", - написав він.

Далі Трамп безпосередньо спростував слова Ноя:

"Ной неправдиво заявив про мене, що Дональд Трамп і Білл Клінтон проводили час на острові Епштейна. Неправда! Я не можу говорити за Білла, але я ніколи не був на острові Епштейна чи десь поблизу, і до сьогоднішньої фальшивої та наклепницької заяви мене ніколи в цьому не звинувачували - навіть фейкові новини".

Також він розкритикував роботу Тревора Ноа як ведучого, порівнявши коміка з Джиммі Кіммелом:

"Ведучий, Тревор Ной, ким би він там не був, майже такий самий поганий, як Джиммі Кіммел на церемонії "Оскар" з низькими рейтингами… Ной - повний лузер, і йому краще терміново перевірити факти".

Наприкінці допису Трамп натякнув на можливі юридичні дії, написавши, що "відправить своїх адвокатів, аби засудити цього бідного, жалюгідного, безталанного, тупого ведучого, і відсудити в нього купу грошей".

Далі американський лідер звернувся до ведучого з погрозою:

"Готуйся, Ной, я ще повеселюсь з тобою!".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що публікація імен осіб, пов'язаних із покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, призведе до репутаційних втрат серед представників Демократичної партії.

Дональд Трамп, Тревор Ноа / Фото: колаж "Апостроф"