Міністерство культури передало ПЦУ два корпуси в Нижній Лаврі

Міністерство культури України передало у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України два корпуси на території Нижньої Лаври. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, йдеться про створення правових умов для діяльності релігійних громад, які беруть участь у збереженні національної культурної спадщини та підтримують державу. Передача стосується корпусів №49 та №70.

Бережна нагадала, що у 2022 році указ президента та рішення Ради національної безпеки і оборони запустили юридичні й управлінські процеси перегляду ролі Києво Печерської лаври як важливого безпекового та духовного чинника.

У 2023 році держава провела перевірку правових підстав користування майном на території заповідника. За результатами, за словами посадовиці, виявили численні порушення умов договорів, після чого ухвалили рішення про їх припинення. Це дозволило повернути державі контроль над пам’ятками національного значення та діяти в межах правового поля.

Віцепрем’єрка наголосила, що нинішня передача приміщень юридично закріплює присутність монастирської громади ПЦУ в Лаврі на основі прозорих договорів із визначеними правами, обов’язками та відповідальністю за збереження пам’яток і дотримання режиму національного заповідника.

В уряді вважають, що такий підхід дає змогу поєднати духовне служіння, державні інтереси та захист культурної спадщини в умовах війни, а також формує сталу модель взаємодії між державою і релігійними інституціями на засадах законності та відповідальності.