Віртуально про реальне: як європейці «качали» Трампа перед зустріччю з Путіним

Європейські союзники України провели у середу, 13 серпня, серію переговорів, покликаних узгодити позицію Заходу щодо російсько-української війни напередодні зустрічі лідерів США та РФ. Дональд Трамп після дискусії з ними заявив, що у разі невдачі саміту на Алясці на Росію чекатимуть «дуже серйозні наслідки» і другої зустрічі з Путіним у нього може і не бути. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Ініціатором фактично останньої спроби європейських союзників України вплинути на позицію старого-нового президента США за два дні до його зустрічі з очільником Кремля на Алясці став канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він запросив на консультації до Берліна президента України Володимира Зеленського. Канцлер особисто зустрів нинішнього господаря Банкової і перепровадив його на четвертий поверх федеральної канцелярії, що має найвищий рівень безпеки, де вони розмістилися в «ситуаційному центрі» - приміщенні без вікон, захищеному від прослуховування.

Самі ж переговори очільник німецького уряду розбив на кілька етапів із різним складом учасників. Зокрема, о 14:00 за берлінським часом (15:00 за Києвом) стартувала відеоконференція європейських лідерів, в якій окрім Зеленського і пана Мерца (він, до слова 13 серпня святкував «ювілей» 100 днів урядування і задля геополітичної дипломатії перервав свою відпустку) взяли участь лідери Франції, Великобританії, Італії, Польщі, Фінляндії, а також голова Європейської ради Антоніу Кошта і генсек НАТО Марк Рютте. Узгодивши спільну позицію, вони згодом обговорили свої напрацювання з Дональдом Трампом та віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Наступним, третім етапом стала онлайн-зустріч так званої коаліції охочих, яка опікується координацією військової та фінансової підтримки України.

Європейська дипломатична атака позицій Білого дому, на яку було кинуто лідерів провідних держав Старого Світу, а також керівництво ЄС і НАТО, спочатку не обіцяла їм швидкого успіху, про що попередило видання Politico, яке поспілкувалося з неназваним європейським чиновником. «Всі відчувають щось середнє між тривогою та обуренням», - сказав співрозмовник видання, пославшись на те, що останні заяви Трампа про необхідність «обміну територіями», викликали в європейському таборі нервову реакцію та «нову плутанину з приводу позиції президента Сполучених Штатів».

Однак заяви європейських лідерів, зроблені ними за підсумками переговорів з президентом Трампом, все ж таки вселяють певний оптимізм.

У цілому розмовою лишилися задоволені усі. Трамп оцінив її на 10 з 10-ти, Стубб сказав, що оптимістичний щодо результату і назвав онлайн-переговори «чудовою зустріччю», а прем’єр-міністр Британії Кір Стармер вважає, що з’явився шанс завершити війну в Україні.

Втім головну сенсацію повідомив президент Макрон. Господар Єлисейського палацу заявив, що США долучаться до гарантій безпеки Україні - мовляв, Трамп особисто це підтвердив. У той самий час, НАТО, за його словами, не буде залучено до цього процесу. Натомість президент Європейської Ради Кошта після масштабних онлайн-перемовин розповів, що Трамп говорив про перемир’я, долученість України і про гарантії безпеки. Це, за його словами, три основні сигнали від очільника Білого дому.

За підсумками віртуального саміту 13 серпня також стало відомо, що буде нова онлайн зустріч з українським лідером: Трамп зателефонує Зеленському після зустрічі із Путіним на Алясці.

При цьому наразі союзники України зробили ключовий акцент на своїй вимозі про негайне припинення вогню, висловивши сподівання, що саме цього Дональд Трамп добиватиметься від Путіна на Алясці.

«Сьогодні ми з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та Володимиром Зеленським провели дуже гарну розмову. Ми домовилися підтримувати координацію», - написала у своєму Telegram-каналі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, висловивши переконання, що відеоконференція «підсилила загальне розуміння» ситуації в Україні.

З більш розгорнутою заявою на спільній прес-конференції з Володимиром Зеленським виступив канцлер Мерц, який побажав президенту Трампу удачі на зустрічі на Алясці. «Ми чітко окреслили кілька пунктів для переговорів. Ми чітко визначили, що Україна має бути за столом переговорів, як тільки відбудуться наступні зустрічі. Ми хочемо, щоб переговори проводились у правильному порядку. Відправною точкою має стати припинення вогню. Потім ключові елементи мають бути узгоджені у рамковій угоді. Зрештою, по-третє, Україна готова до переговорів щодо територіальних питань. Однак відправною точкою має бути так звана лінія зіткнення», - наголосив канцлер ФРН.

При цьому, за його словами, юридичне визнання територій не обговорюється. «Принцип неприпустимості зміни кордонів силою повинен зберігатися», - акцентував очільник німецького уряду. Натомість президент Зеленський, назвав головним пунктом переговорів президентів Трампа та Путіна припинення вогню. Що стосується територіальних питань, то він назвав їх «дуже складними» і знову повторив свою тезу про те, що Конституція України не дозволяє порушувати її територіальну цілісність.

Два інші учасники «коаліції охочих» - британський прем’єр Кір Стармер і французький президент Емманюель Макрон, на відміну від канцлера Мерца, взагалі не вважають за доречне обговорювати на Алясці територіальне питання.

«Прем’єр Стармер дав чітко зрозуміти, що наша підтримка України є непохитною. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, Україна повинна мати міцні гарантії безпеки, що заслуговують на довіру, щоб захищати свою територіальну цілісність, у рамках будь-якої угоди», - йдеться у заяві канцелярії британського прем’єра.

«Головна мета президента США на зустрічі з президентом Росії на Алясці - попросити про припинення вогню», - заявив президент Макрон, виступ якого транслювався на сторінці Єлисейського палацу в соцмережі X. За словами пана Макрона, подальше опрацювання нових санкцій проти країни-агресорки Росії залежатиме від результатів саміту на Алясці.

Оцінюючи переговори з європейськими союзниками,Трамп зазначив: «У нас була дуже добра розмова... Президент Зеленський брав участь у розмові. Я б оцінив розмову на десять балів, знаєте, він дуже доброзичливий».

За словами господаря Овального кабінету, його перша після повернення до Білого дому зустріч із Путіним може виявитися останньою у разі невдачі саміту на Алясці. «Другої зустрічі може і не бути, тому що, якщо я вважаю, що її проводити недоцільно, якщо я не отримаю відповіді, які нам необхідні, тоді другої зустрічі просто не буде»,— заявив Трамп журналістам. Крім того, він пригрозив, що якщо Росія у п’ятницю не погодиться на припинення вогню, «будуть дуже серйозні наслідки».

Утім, свої переговори з американцями мали 13 серпня і росіяни – держсекретар США і російський міністр закордонних справ Лавров обговорили майбутній саміт Трампа і Путіна. Водночас офіційний представник росМЗС Марія Захарова, коментуючи віртуальний євро саміт, заявила, що є здорові сили, які бажають удачі та проривних рішень, і ті, хто «шипить і звивається»: «Друга група – це ті, які шиплять, ніби на них святою водою капнули, які звиваються, які вилазять з-під каміння, які замість побажань успіху бажають чого завгодно, але тільки не якихось кроків або досягнень, які б призвели до врегулювання ситуації».

Хай там як, але існує неписане дипломатичне правило про те, що якщо на болотах здіймається виття, значить, «політ нормальний». Таким чином, віртуальний саміт Зеленського та євро лідерів з Трампом можна вважати більш, аніж успішним в усіх сенсах. Щоправда, не слід скидати з рахунків емоційну мінливість президента США, який може змінити свою позицію будь-якої миті і наочно демонстрував це вже неодноразово.