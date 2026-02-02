Окупанти просунулися поблизу Ступочок та Торецька, – DeepState

За останніми даними, опублікованими DeepState, російські окупаційні війська просунулися в районі Ступочок та Торецька.

Російські військові вранці 2 лютого вдарили по житловому сектору Лебединської громади Сумської області.

ForUA нагадує, у січні 2026 року російські окупаційні війська захопили 245 кв. км української території — майже вдвічі менше, ніж у грудні та листопаді минулого року.

За даними аналітиків DeepState, активність штурмових дій знизилася лише на 4% порівняно з груднем, що виявилося неочікуваним, оскільки більшість військових експертів оцінюють січень як відносно менш напружений місяць.

Найбільше атак було зафіксовано на Покровському відтинку — на нього припадає 33% усіх штурмів, і саме там наноситься основний удар противника. Друге місце посідає Гуляйпільський відтинок із 21% атак; при цьому приріст штурмів у цьому районі зріс у 1,75 раза. Далі йдуть Костянтинівський (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%) відтинки.

Антирекордсменом став Слов’янський відтинок, де на 3% усіх штурмів припадає майже 20% територіальних втрат.

Аналітики зазначають, що незважаючи на загальне зниження темпів окупації, активність противника залишається високою на ключових напрямках і загрожує стабільності на передовій.