Свiт

Правоохоронці Осло заарештували сина кронпринцеси за два дні до суду в справі про зґвалтування

Сина кронпринцеси Норвегії Маріуса Борга Хойбі заарештували за підозрою у нападі та погрозах ножем за два дні до початку судового розгляду справи про зґвалтування, повідомляє The Guardian.

Поліція Осло повідомила, що Хойбі був заарештований у неділю ввечері, 1 лютого, за підозрою у нападі, погрозах ножем та порушенні заборонного припису.

Арешт відбувся лише за два дні до того, як Хойбі має постати перед судом в Осло за звинуваченням у 38 правопорушеннях, включаючи чотири звинувачення у зґвалтуванні, домашньому насильстві над колишньою партнеркою та незаконній зйомці кількох жінок без їхнього відома чи згоди.

Хойбі заперечує найсерйозніші звинувачення, зокрема звинувачення у сексуальному насильстві.

Поліція просить для Хойбі чотири тижні позбавлення волі, щоб запобігти скоєнню ним повторного злочину.

Як відомо, Маріус Борг Хойбі — син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт від першого шлюбу й не є спадкоємцем престолу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

криміналарештНорвегіяослокоролівська родинаХойбі
