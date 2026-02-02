Індія купуватиме сировину зі США: На думку Трампа, це допоможе завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Індія перестане закуповувати російську нафту. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Fox News.

За його словами, він провів телефонну розмову з премʼєром Індії Нарендрою Моді, під час якої той погодився припинити купувати російський продукт.

За підсумком телефонної розмови із американським президентом стало відомо, що замість російської нафти Індія буде купувати сировину зі США і, можливо, Венесуели.

За словами Трампа, це допоможе завершити війну в Україні.

Крім того, глава США анонсував торговельну угоду з Індією та заявив, що знизить мито для товарів, що ввозяться з країни, з 25% до 18%. Натомість Індія скоротить тарифи щодо США.

Моді обіцяв збільшити закупівлі американської продукції, зокрема, енергоресурсів, сільгосптоварів та техніки на суму понад 500 млрд доларів.

Раніше ForUA повідомляв, що Трамп оголосив про запуск масштабної ініціативи зі створення державного фонду стратегічної сировини під назвою Project Vault, який отримає фінансування у розмірі $12 млрд, інформує Reuters. Основну частину коштів надасть Експортно-імпортний банк США у вигляді пільгового кредиту. Головна мета проєкту — протидія китайському впливу на ціни на літій, нікель та рідкісноземельні метали, критично важливі для виробництва електромобілів, електроніки та високотехнологічного озброєння.