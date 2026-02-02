﻿
Полiтика

Індія купуватиме сировину зі США: На думку Трампа, це допоможе завершити війну в Україні

Індія купуватиме сировину зі США: На думку Трампа, це допоможе завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Індія перестане закуповувати російську нафту. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Fox News.

За його словами, він провів телефонну розмову з премʼєром Індії Нарендрою Моді, під час якої той погодився припинити купувати російський продукт.

За підсумком телефонної розмови із американським президентом стало відомо, що замість російської нафти Індія буде купувати сировину зі США і, можливо, Венесуели. 

За словами Трампа, це допоможе завершити війну в Україні.

Крім того, глава США анонсував торговельну угоду з Індією та заявив, що знизить мито для товарів, що ввозяться з країни, з 25% до 18%. Натомість Індія скоротить тарифи щодо США.

Моді обіцяв збільшити закупівлі американської продукції, зокрема, енергоресурсів, сільгосптоварів та техніки на суму понад 500 млрд доларів.

Раніше ForUA повідомляв, що Трамп оголосив про запуск масштабної ініціативи зі створення державного фонду стратегічної сировини під назвою Project Vault, який отримає фінансування у розмірі $12 млрд, інформує Reuters. Основну частину коштів надасть Експортно-імпортний банк США у вигляді пільгового кредиту. Головна мета проєкту — протидія китайському впливу на ціни на літій, нікель та рідкісноземельні метали, критично важливі для виробництва електромобілів, електроніки та високотехнологічного озброєння.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАІндіявійна в Україніросійська нафтаНарендра Моді
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Міністерство культури передало ПЦУ два корпуси в Нижній Лаврі
Суспiльство 02.02.2026 16:30:27
Міністерство культури передало ПЦУ два корпуси в Нижній Лаврі
Читати
«Кнопка Reset» для мозку: вчені знайшли спосіб скасувати хворобу Альцгеймера
Здоров'я 02.02.2026 15:51:11
«Кнопка Reset» для мозку: вчені знайшли спосіб скасувати хворобу Альцгеймера
Читати
Прогрессирующее «победобесие»: почему для российской стороны мирные переговоры в Абу-Даби — лишь ширма
ИнфоFor 02.02.2026 15:36:52
Прогрессирующее «победобесие»: почему для российской стороны мирные переговоры в Абу-Даби — лишь ширма
Читати

Популярнi статтi