Прогрессирующее «победобесие»: почему для российской стороны мирные переговоры в Абу-Даби — лишь ширма

В грядущее воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби должен пройти второй по счету раунд мирных переговоров в формате Киев-Вашингтон-Москва. О том, есть ли сейчас веские основания говорить о вероятном дипломатическом прорыве, способном приблизить завершение полномасштабной российско-украинской войны — далее в материале ForUA.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал вопрос будущего статуса Донбасса одним из сложнейших этапов мирных переговоров, к решению которого стороны еще даже не приблизились. «Я знаю, что ведется активная работа, чтобы попытаться выяснить, можно ли примирить взгляды обеих сторон по этому вопросу, но это все еще мост, который мы не перешли», — отметил он, общаясь на днях с американскими законодателями. Кроме того, господин Рубио заметил, что спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не поедут на ближайший раунд переговоров с РФ и Украиной 1 февраля, но в целом участие США «вероятно».

В то же время на фоне прошлых и будущих переговоров с локационной точкой в Абу-Даби в европейских медиа поднялась волна критики против посреднических усилий Дональда Трампа, который, по информации ряда западных СМИ, якобы требует от Киева пойти на мирное соглашение с РФ, которое, возможно, будет включать вывод украинских войск из Донбасса в обмен на американские гарантии безопасности.

Первыми об этом сообщили издания Politico и Financial Times, ну а дальше — вопреки опровержениям Белого дома — как говорится, пошло-поехало.

«Никто на этой планете всерьез не верит, что Дональд Трамп начнет войну против Путина, если последний в 2027 году решит, что "российская территория Запорожья" должна быть "освобождена" из-за "украинских террористических атак против находящихся там россиян"», — констатирует Bild, называя потенциальные гарантии безопасности США «ничтожными».

В свою очередь британская The Daily Telegraph опубликовала мнение посла Украины при НАТО Алены Гетьманчук, которая заявила, что Киев не примет «неосмысленных» гарантий безопасности от Запада. Для того чтобы эти гарантии стали «осмысленными», по ее убеждению, необходимы «многонациональное военное присутствие коалиции заинтересованных стран и членство Украины в ЕС». При этом госпожа Гетьманчук обнародованную накануне Reuters формулу о том, что гарантии США Украина получит только после подписания мирного соглашения (именно такое условие, по данным информагентства, выставили американцы), назвала неприемлемой для Киева: «Гарантии безопасности по-прежнему воспринимаются Украиной как неотъемлемая часть любого мирного урегулирования, а не как его результат».

Тем временем главная евродипломатка Кая Каллас, комментируя перспективы нового переговорного раунда в Абу-Даби, заявила в четверг, 29 января, о том, что Россия «относится к этому процессу несерьезно».

Аналогичное мнение, заметим, разделяют многие отечественные и западные политэксперты, подчеркивая, что мирный процесс в целом и встречи в Абу-Даби в частности — это театральная постановка для одного зрителя — Трампа, и если он банально потеряет интерес к данному тематическому кейсу, все мгновенно рассыплется как карточный домик. The Guardian по этому поводу отмечает: «Москва на самом деле, прикрываясь переговорным процессом в ОАЭ как фиговым листком, маскирует свое стремление и в дальнейшем продолжать войну против Украины, и у Путина в этом, кстати, есть поддержка россиян, что только добавляет ему самоуверенности. Более того, Кремль, будучи диктаторским режимом, как это ни парадоксально, действует в парадигме общественных ожиданий, определяя своих стратегических друзей и врагов».

На «друзьях и врагах» путинской России следует остановиться отдельно и предметно, так как этот вопрос прямо и косвенно касается пресловутой «СВО». Итак, на днях в Берлине было представлено обстоятельное исследование московского «Левада-Центра», проведенное по заказу Немецкого Сахаровского общества (Deutsche Sacharow Gesellschaft). Анализ опирается преимущественно на данные, полученные путем очных опросов в феврале – августе, а также октябре/ноябре 2025 года.

Результаты показательно красноречивы во всех смыслах. Итак, первое место в пятерке стран, которые россияне считают враждебными, по состоянию на октябрь 2025 года делят Польша и Литва — 62 процента. Вторую строчку занимают Великобритания, Германия и Швеция (50%). «Указанные европейские страны воспринимаются как угроза существованию России», — попутно отметил заместитель директора и научный руководитель «Левада-Центра» Лев Гудков, представляя исследование. При этом, по его словам, вышеназванные страны были в 1990-е годы для жителей РФ «образцом для дальнейшего развития».

Зато Соединенные Штаты считает врагом примерно каждый четвертый россиянин — этот показатель существенно упал после избрания Дональда Трампа на второй президентский срок.

Отдельно Гудков подчеркнул, что за четыре года полномасштабной войны у большинства жителей страны-агрессора под влиянием пропаганды четко сложилось враждебное отношение к странам Запада: «Это означает, что пропаганда Кремля если не всесильна, то близка к этому».

Между тем список стран, воспринимаемых в России как «дружественные» или «партнерские», возглавляет Беларусь (около 80 процентов), за ней следует Китай (60%). Треть опрошенных в этом контексте упомянули Казахстан, Индию и Северную Корею.

Среди прочего, свежий опрос «Левада-Центра» свидетельствует о том, что поддержка действий армии РФ в Украине за четыре года практически не изменилась и составляет 76 процентов. По словам Гудкова, на этот показатель существенно не влияют потери путинских «освободителей», поскольку в РФ эта тема «табуирована», а отношение к погибшим и раненым неоднозначное. Неоднозначность он объяснил тем, что среди «двухсотых» и «трехсотых» много бывших заключенных и наемников. Зато сочувствие вызывают принудительно мобилизованные.

Отвечая во время презентации исследования на вопрос известной немецкой журналистки Сабине Адлер о том, осознают ли россияне, какие страдания армия России приносит гражданам Украины и возникает ли у них чувство вины и скорби, Гудков отметил: «Знают мало и не очень этого хотят, а чувство ответственности и вины испытывает примерно каждый десятый (8-10%). Среди россиян преобладает безразличие и вытеснение мыслей о войне».

Тем временем «психологическая усталость» жителей страны-агрессора от войны растет, и 66 процентов опрошенных выступают за мирные переговоры, но на условиях России. В то же время от четверти до трети выступают за продолжение боевых действий «до победного конца».

«В Украине социологи периодически интересуются у граждан, на какие уступки они готовы пойти ради окончания войны, и ответы звучат разные. Задавали этот вопрос и сотрудники "Левада-Центра", но в ответ слышали лишь эхо позиции Путина — "никаких уступок"», — резюмировал на берлинской презентации Лев Гудков. Он предполагает, что Россия может продолжать войну как минимум в течение ближайших двух лет, так как настроения среди населения РФ относительно стабильны, а готовность к социальным протестам находится на самом низком уровне за все время полномасштабной войны. Таким образом можем констатировать ошибочность определения некоторых экспертов, что российская «СВО» является войной Путина — электоральная погода в России свидетельствует, что это война фактически всех жителей страны-агрессора. Очевидно, что отравление пропагандой здесь не может служить оправданием — в XXI веке есть воз и маленькая тележка альтернативных и объективных источников информации, однако россияне с удовольствием продолжают пожирать зловонно-ничтожный по сути своей информмусор, продуцируемый Кремлем.