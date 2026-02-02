Жителі Дніпра відчули поштовхи землетрусу з Азовського моря

У Дніпрі мешканці повідомили про підземні поштовхи, які відчули близько опівдня 2 лютого. За даними спостережень, землетрус стався в акваторії Азовського моря поблизу Криму. Його магнітуда становила 5,1, осередок залягав на глибині близько 10 кілометрів. За класифікацією такі підземні поштовхи відносять до сильно помірних, інформує Суспільне.

Про коливання розповіла жителька міста Лілія, яка мешкає на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку. За її словами, будівлю відчутно хитало.

Вона зазначила, що спочатку сприйняла поштовхи як звичну вібрацію від руху великогабаритного транспорту поруч із будинком. Однак згодом зрозуміла, що відбувається щось інше, адже коливання повторювалися і створювали відчуття розгойдування будинку. Загалом, за її оцінками, вона відчула до десяти поштовхів. Жінка додала, що виникло легке запаморочення, а думка про землетрус спершу здалася їй малоймовірною. Остаточно вона переконалася в цьому після повідомлень від знайомих. Її син, який перебував в іншій кімнаті, поштовхів не відчув.