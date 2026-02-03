Бойовий снаряд у прямій кишці: У Франції через загрозу вибуху евакуювали пацієнтів лікарні

У Франції лікарі провели незвичну операцію, витягнувши з тіла 24-річного пацієнта снаряд часів Першої світової війни. Інцидент стався у лікарні Рангей у Тулузі. Чоловік поступив у відділення невідкладної допомоги зі скаргою на сильний біль. Під час операції хірург виявив стороннє тіло.

Лікарі виявили в його прямій кишці артилерійський снаряд часів Першої світової війни довжиною близько 16 см. Боєприпас виявився бойовим.

Через ризик вибуху персонал та пацієнтів терміново евакуювали, тоді як навколо відділення виставили оточення. На місце викликали саперів та пожежників.

Згодом спеціалісти визнали снаряд безпечним і видалили його під час операції, пише видання leParisien.

Як зазначається, прокуратура може порушити справу за незаконне поводження з боєприпасами.

Це не перший випадок, коли така ситуація трапляється у Франції. У грудні 2022 року лікарню вже евакуювали через літнього пацієнта з аналогічним “предметом”.