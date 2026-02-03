﻿
Здоров'я

Бойовий снаряд у прямій кишці: У Франції через загрозу вибуху евакуювали пацієнтів лікарні

Бойовий снаряд у прямій кишці: У Франції через загрозу вибуху евакуювали пацієнтів лікарні

У Франції лікарі провели незвичну операцію, витягнувши з тіла 24-річного пацієнта снаряд часів Першої світової війни. Інцидент стався у лікарні Рангей у Тулузі. Чоловік поступив у відділення невідкладної допомоги зі скаргою на сильний біль. Під час операції хірург виявив стороннє тіло.

Лікарі виявили в його прямій кишці артилерійський снаряд часів Першої світової війни довжиною близько 16 см. Боєприпас виявився бойовим.

Через ризик вибуху персонал та пацієнтів терміново евакуювали, тоді як навколо відділення виставили оточення. На місце викликали саперів та пожежників.

Згодом спеціалісти визнали снаряд безпечним і видалили його під час операції, пише видання leParisien.

Як зазначається, прокуратура може порушити справу за незаконне поводження з боєприпасами.

Це не перший випадок, коли така ситуація трапляється у Франції. У грудні 2022 року лікарню вже евакуювали через літнього пацієнта з аналогічним “предметом”.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Франціяснарядтулузахірургічна операція
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Міністерство культури передало ПЦУ два корпуси в Нижній Лаврі
Суспiльство 02.02.2026 16:30:27
Міністерство культури передало ПЦУ два корпуси в Нижній Лаврі
Читати
«Кнопка Reset» для мозку: вчені знайшли спосіб скасувати хворобу Альцгеймера
Здоров'я 02.02.2026 15:51:11
«Кнопка Reset» для мозку: вчені знайшли спосіб скасувати хворобу Альцгеймера
Читати
Прогрессирующее «победобесие»: почему для российской стороны мирные переговоры в Абу-Даби — лишь ширма
ИнфоFor 02.02.2026 15:36:52
Прогрессирующее «победобесие»: почему для российской стороны мирные переговоры в Абу-Даби — лишь ширма
Читати

Популярнi статтi