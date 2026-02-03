Росія почала погрожувати США - ISW

Росія повернулася до ядерної риторики з метою підштовхнути Сполучені Штати до поступок щодо України. В обмін Кремль нібито обіцяє нормалізацію відносин з Вашингтоном, йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики цитують інтерв’ю Дмитра Медведєва, яке він дав російським ЗМІ наприкінці січня. Тоді політик повторив пропозицію Путіна про неофіційне продовження дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь ще на один рік після завершення його терміну.

Медведєв також висловив завуальовані погрози у разі, якщо США не переключать увагу з мирних зусиль на нормалізацію двосторонніх відносин між Росією та Америкою. Він зазначив, що співпраця США і Росії у сфері контролю над озброєннями сприяє стратегічній стабільності, але попередив, що інші держави можуть прагнути отримати ядерну зброю за відсутності такої стабільності.

У звіті наголошується, що Путін та інші високопоставлені чиновники Кремля неодноразово демонстрували готовність досягати своїх цілей військовим шляхом, якщо не вдасться зробити це дипломатично.

Аналітики ISW вважають, що Кремль, ймовірно, прагне переконати США поступитися російським вимогам щодо України в обмін на покращення двосторонніх американо-російських відносин.

