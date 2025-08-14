Кремль розкрив деталі зустрічі Путіна і Трампа: хто увійшов до складу делегації та коли буде зустріч

Кремль офіційно підтвердив, що зустріч президента РФ Володимира Путіна та Дональда Трампа розпочнеться завтра о 22:30 за київським часом. Переговори стартують із бесіди тет-а-тет, яка проходитиме за участю лише перекладачів.

Після розмови в розширеному складі сторони проведуть спільну пресконференцію. У російській делегації будуть присутні ключові фігури:

Сергій Лавров — міністр закордонних справ

Юрій Ушаков — помічник президента РФ

Андрій Білоусов — міністр оборони

Антон Сілуанов — міністр фінансів

Кирило Дмитрієв — голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), якого називають "головним перемовником"

Присутність у делегації як економічних експертів, так і міністра оборони Андрія Білоусова свідчить про широкий спектр питань, які планується обговорити. Це може вказувати на можливі дискусії щодо фінансових, економічних та безпекових аспектів.

