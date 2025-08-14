﻿
Кремль розкрив деталі зустрічі Путіна і Трампа: хто увійшов до складу делегації та коли буде зустріч

Кремль офіційно підтвердив, що зустріч президента РФ Володимира Путіна та Дональда Трампа розпочнеться завтра о 22:30 за київським часом. Переговори стартують із бесіди тет-а-тет, яка проходитиме за участю лише перекладачів.

Після розмови в розширеному складі сторони проведуть спільну пресконференцію. У російській делегації будуть присутні ключові фігури:

  • Сергій Лавров — міністр закордонних справ

  • Юрій Ушаков — помічник президента РФ

  • Андрій Білоусов — міністр оборони

  • Антон Сілуанов — міністр фінансів

  • Кирило Дмитрієв — голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), якого називають "головним перемовником"

Присутність у делегації як економічних експертів, так і міністра оборони Андрія Білоусова свідчить про широкий спектр питань, які планується обговорити. Це може вказувати на можливі дискусії щодо фінансових, економічних та безпекових аспектів.

Нагадаймо, раніше Трамп повідомив, про що не говоритиме з Путіним.

 Автор: Галина Роюк

