Рашисти 4,5 тисяч разів намагалися знищити енергооб'єкти України

РФ з почату року випустила по Україні 1,8 тис. ракет, 50 тис. безпілотників та 4,5 тис. разів атакувала енергетичні об’єкти.

"Лише цього року росіяни випустили по Україні 1800 ракет, 50 тис. БПЛА і 4,5 тис. разів намагалися знищити наші енергетичні об’єкти. Новітня історія не знає прикладів, коли б енергетична система окремих держав існувала в таких умовах - настільки масштабного та цілеспрямованого терору. Цей терор, на жаль, посилюється щодня", – сказав заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Відновлювальні та захисні роботи тривають постійно, в тому числі й реалізація інженерних рішень. Також ведеться постійна робота із залучення додаткових коштів на відновлення, обладнання, забезпечення енергоресурсами.

"Ми вже виконали ремонтну кампанію, плани імпорту газу до кінця цього року та змогли законтрактувати приблизно 50% потреби в газі на наступний рік", – зазначив Андарак.

Фото: ДТЕК.

 Автор: Галина Роюк

