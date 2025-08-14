Трамп повідомив, про що не говоритиме з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив українського колегу Володимира Зеленського та європейських союзників, що на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня в Анкориджі його головна мета — досягнення припинення вогню в Україні. Про це повідомляє NBC News.

За даними джерел видання, Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами заявив, що не має наміру обговорювати будь-який обмін територіями України. Лідери погодилися, що перемир’я має бути досягнуто ще до початку мирних переговорів, а Україна має брати участь у дискусіях щодо будь-яких територіальних поступок.

Європейські чиновники зазначили, що Трамп, на їхню думку, не налаштований надто оптимістично щодо результатів зустрічі з Путіним, але досягнення припинення вогню залишатиметься його пріоритетом. Також усі сторони погодилися, що у разі відмови Путіна від перемир’я США готові запровадити нові санкції проти Росії.

Трамп назвав телефонну розмову «дуже гарною» і зазначив, що після зустрічі з Путіним можлива ще одна зустріч за участю Зеленського, щоб «з’ясувати, де ми перебуваємо і що робимо».

Президент США також наголосив, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо Путін не погодиться припинити війну.

Як повідомляло раніше ForUa, 15 серпня на Алясці відбудуться переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним, які виходитимуть далеко за межі питання припинення вогню в Україні. Серед потенційних тем — нормалізація дипломатичних і бізнесових відносин між Вашингтоном і Москвою, включно зі скасуванням санкцій.