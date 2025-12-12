Сили оборони здійснили успішну контратаку під Куп'янськом та оточили рашистів у місті

"Ставилася задача зайти в місто і зачистити від росіян. Ми працювали одразу по 2-3 напрямках, відрізаючи їхню логістику. Сьогодні можемо говорити, що росіяни у місті повністю відрізані. Вони довго не могли зрозуміти, що відбувається. Але зараз знають, що вони оточені", - сказав командувач "Хартії" Ігор Оболенський.



За даними 2 Корпусу НГУ Хартія, силами 475 ОШП "Код 9.2" за підтримки 4-го батальйону 92 ОШБ повністю звільнено село Кіндрашівка, його околиці та навколишні ліси, а угруповання 13-ї бригади "Хартія" повністю звільнило село Радьківка та його околиці й навколишні ліси та вибило ворога з кількох десятків будинків на півночі самого Куп'янську, повідомляє "Українська правда".



Кілька місяців тому росіяни прорвались у Куп'янськ на глибину до 6 км від ріки Оскіл внаслідок чого ситуація в місті та навколишніх селах стала критичною.



Головнокомандувач Олександр Сирський у вересні створив пошуково-ударне угруповання "Хартія" у складі підрозділів 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія", 475-го штурмового полку "Код 9.2", підрозділів 92-ї штурмової бригади, підрозділів Іноземного Легіону ГУР МО, та 144-ї механізованої бригади, 127 ОВМБР та інших підрозділів.



Безпосередньо у самому місті діяло і продовжує діяти тактичне угруповання "Куп'янськ", яке веде бої з росіянами у населеному пункті.



У жовтні-листопаді підрозділи ПУУ "Хартія" розгромили кілька батальйонів та штурмових загонів зі складу трьох полків 68-ї мотострілецької дивізії та 27-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, які діяли за підтримки полку безпілотних військ та підрозділів БПЛА "Рубікон" та "Судний день".



Командувач 2-го корпусу "Хартія", на який було покладено планування і командування операцією, розповів, що в період з вересня по нинішній час кількість верифікованих убитих росіян складає понад тисячу осіб, і наразі в самому місті присутні не більше 200 росіян.



"Зараз вони гонять усі резерви, які мають, і намагаються прорвати оборону. Але ми всіх їх бачимо і ліквідуємо. До речі, фіксуємо багато іноземців, зокрема з Сирії та африканських країн", - сказав він.



Взяті під вогневий контроль усі виходи з газової труби, яку вони використовували для заходу в Куп'янськ. Усе забезпечення ворога здійснюється виключно дронами повітряним шляхом, однак виконання задачі ускладнювалося тим, що в місті все ще лишаються до 500 місцевих мешканців, яких росіяни використовують в якості "живого щита".



"Хотілося б виділити роботу "Код 9.2", які класно спрацювали, та подякувати за розуміння і інформаційне сприяння фахівцям DeepState. Але насправді всі підрозділи, які брали участь в операції, дуже добре відпрацювали", - сказав він.



За період з 22 вересня по 12 грудня підрозділи, які входять в ПУУ "Хартія", знищили 1027 російських військовослужбовців, ліквідація яких підтверджена даними об'єктивного контролю, 291 поранений, 13 окупантів взяті у полон.

"Бої в центрі міста ще продовжуються, але згодом український Куп'янськ буде повністю звільнений. Дякуємо суміжним підрозділам: 127 та 101 бригад, підрозділам ССО, ВСП, Альфа СБУ та Корд НПУ за чітку роботу і якісну взаємодію", - наголошують в "Хартії".



Фото: DeepState.