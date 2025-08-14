Сенатор Грем побачив у телефонній розмові Трампа «переломний момент»

В Європі назвали «великим успіхом» телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом, українським президентом Володимиром Зеленським та лідерами провідних європейських держав. Про це заявив сенатор Ліндсі Грем, коментуючи підсумки перемовин у середу.

Сенатор додав, що Трамп під час обговорення ситуації «чітко дав зрозуміти, що прагне миру, а не приниження, але не буде сидіти склавши руки, якщо вбивства триватимуть».

Така формула, очевидно, спрямована на те, щоб утримати дипломатичний баланс між підтримкою України та небажанням відкрито принижувати Кремль, що могло б викликати нову ескалацію.

Втім, слова президента США підкріплюються і конкретними кроками: введення 50% мита проти Індії за імпорт російської нафти та газу. Цей крок — не лише економічний тиск на Москву, а й чіткий сигнал іншим країнам, що фінансування російської військової машини обходитиметься дедалі дорожче.

На фоні затяжної війни така комбінація дипломатії та економічних важелів може стати переломним моментом, якщо вона отримає підтримку інших гравців на світовій арені.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп заявив, що у разі невдалих переговорів на Алясці, на Росію чекають серйозні наслідки.