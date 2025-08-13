﻿
Трамп про наслідки для Путіна у разі невдалих переговорів: що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі невдалих переговорів на Алясці, на Росію чекають серйозні наслідки. Про це він заявив під час пресконференції у Кеннеді-Центрі.

На пресконференції Дональд Трамп відповів на питання журналіста, щодо наслідків для Путіна, якщо він не дійде згоди, щодо припинення війни в України.

Президент США заявив, що у такому випадку, на Путіна та Росію чекають серйозні наслідки.

Також, журналісти запитали у Трампа щодо його сподівання переконати Путіна наносити удари по цивільним в Україні.

Президент США зауважив, що не впевнений щодо  успіхів у цьому питання. За його словами, в нього було “багато добрих діалогів із Путіним, після яких по містах та по будинках цілили ракети”.

 

 Автор: Сергій Ваха

самітАляскаДональд ТрампВолодимир Путін
