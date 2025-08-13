Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Білий дім висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

"Президент Дональд Трамп є президентом миру", - йдеться у заяві Білого дому.



Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера:



- прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;

- президент Азербайджану Ільхам Алієв;

- прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет;

- президент Габону Бріс Олігі Нгема;

- прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху;

- уряд Пакистану;

- міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.

