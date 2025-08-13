Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Білий дім висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
"Президент Дональд Трамп є президентом миру", - йдеться у заяві Білого дому.
Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера:
- прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
- президент Азербайджану Ільхам Алієв;
- прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет;
- президент Габону Бріс Олігі Нгема;
- прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху;
- уряд Пакистану;
- міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.
Автор: Галина Роюк