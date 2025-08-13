﻿
Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Білий дім висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

"Президент Дональд Трамп є президентом миру", - йдеться у заяві Білого дому.

Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера: 

- прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян; 
- президент Азербайджану Ільхам Алієв; 
- прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет; 
- президент Габону Бріс Олігі Нгема; 
- прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху; 
- уряд Пакистану; 
- міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.

Нагадаємо, телефонний дзвінок перед самітом: про що Зеленський та лідери Європи хочуть попередити Трампа.

 

 Автор: Галина Роюк

