Нацгвардіці зірвали спробу прориву окупантів на Покровському напрямку

Українські воїни зірвали спробу прориву на Покровському напрямку, повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у Telegram.

За його словами, російські війська здійснили чергову спробу прориву в зоні відповідальності бригади НГУ "Спартан". "Аеророзвідка зафіксувала переміщення ворожого БТР. По техніці та особовому складу противника наші воїни оперативно відпрацювали дронами та артилерією. Внаслідок професійних дій взвод росіян знищено, спробу штурму зірвано", — розповів Півненко.

Крім того, командувач Нацгвардії повідомив, що загалом за минулу добу по лінії фронту гвардійці відбили 27 штурмових дій противника.

Ці успіхи демонструють високий рівень підготовки та координації бригади "Спартан" і є важливим елементом стабілізації фронту на даному напрямку.

Як повідомляло раніше ForUa, ворог активізувався на Донбасі. Особливу стурбованість викликає просування ворога на напрямку траси Покровськ — Костянтинівка.