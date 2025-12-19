Зимові канікули в Україні стартують у різний час: що вирішили в регіонах

Зимові канікули для столичних школярів триватимуть з 25 грудня до 11 січня включно.

У цей період, за необхідности, батьки можуть приводити дитину до школи у першій половині дня: для учнів у навчальних закладах будуть організовані позакласні заняття та гуртки за інтересами.

Заклади дошкільної освіти та позашкільні заклади столиці під час канікул продовжать роботу у тому форматі, в якому працюють і зараз.

Натомість зимові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти Рівного розпочинаються з 20 грудня й триватимуть 16 днів.

Зате в Мукачеві на Закарпатті канікули розпочнуться з понеділка, 22 грудня. Вони чомусь триватимуть аж п'ять тижнів — школярі повернуться до навчання 26 січня 2026 року.

Як відомо, Міністерство освіти зафіксувало базові часові межі для відпочинку школярів, проте остаточне рішення щодо термінів залишається за адміністраціями навчальних закладів.