Війна

Сили оборони України провели спецоперацію зі знищення техніки РФ біля Покровська

Сили оборони України провели спеціальну операцію зі знищення масового скупчення російської броньованої техніки біля Покровська Донецької області.

Відповідне відео оприлюднив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Техніку ворога вдалося виявити завдяки інформації від розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 8 батальйону 414 ОБрБпС Птахи Мадяра у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем 425 ОШП Скеля.

За наявними даними, російські війська планували використати ворожу техніку в штурмових діях на Покровському напрямку.

Внаслідок вогневого ураження ударними бортами Окремого загону спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України знищено:

  • зенітно-ракетний комплекс 9К33 Оса (SA-8);
  • два танки;
  • бойову броньовану машину;
  • військовий автотранспорт з боєкомплектом.

Крім цього, бортам Lasar’s Group вдалося уразити:

  • п’ять танків;
  • шість бойових броньованих машин;
  • два військових автотранспорти;
  • чотири легкові автотранспорти.

У 7 корпусі швидкого реагування ДШВ ЗСУ наголосили, що Сили оборони спланували та успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки, щоб зірвати наступальний потенціал армії Росії.

 Автор: Сергій Ваха

