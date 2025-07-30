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Війна

Ворог активізувався на Донбасі: українські підрозділи опинилися під загрозою оточення

Ворог активізувався на Донбасі: українські підрозділи опинилися під загрозою оточення

Ворог здійснив наступальні дії поблизу низки населених пунктів Донеччини, що свідчить про спроби покращити тактичне становище на фронті, повідомляє DeepState.

Зокрема, російські сили просунулися поблизу сіл Разіне, Темирівка, Маліївка, Олександроград та Яблунівка. Ці населені пункти розташовані у безпосередній близькості від лінії фронту, і контроль над ними має важливе значення для забезпечення логістики та утримання позицій.

Особливу стурбованість викликає просування ворога на напрямку траси Покровськ — Костянтинівка. Російські підрозділи "витягують" свої позиції на північ у бік Добропілля, що створює реальну загрозу оточення українських сил, які тримають оборону у районах Покровська та Мирнограда. Військові закликають командування звернути увагу на цей сектор фронту та посилити оборону, аби не допустити стратегічних втрат.

За останню добу на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, з них 48 — на Покровському напрямку. Це свідчить про високу інтенсивність бойових дій саме у цьому регіоні.

Загалом ситуація на Донбасі залишається напруженою, і російське командування продовжує шукати можливості для прориву або оточення українських військ. Водночас українські підрозділи ведуть запеклі оборонні бої, стримуючи наступ ворога і завдаючи йому втрат.

 

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