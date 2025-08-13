В Білому домі нарешті визначились з місцем зустрічі Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін зустрінуться на Об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Білому домі.

За інформацією видання, місце було обрано після тривалих кулуарних обговорень. Сторони дійшли висновку, що саме військова база на північній околиці Анкориджа може гарантувати «необхідний рівень безпеки для цієї історичної події».

Водночас у Білому домі спочатку прагнули уникнути розміщення російської делегації на американській військовій базі, зважаючи на чутливість питання та ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом у 2023 році.

Розглядалися варіанти проведення зустрічі в Європі — зокрема у Відні чи Женеві, які мають давню історію переговорів між США та Росією ще з часів Холодної війни. Однак Москва відмовилася від європейських локацій. Путін запропонував провести зустріч в Об’єднаних Арабських Еміратах, але у Вашингтоні хотіли уникнути ще однієї поїздки на Близький Схід після візиту Трампа у травні.

Зрештою фінальний вибір звузився до двох варіантів — Аляска або Угорщина. Неочікувано для американської сторони, Путін погодився на зустріч у США, «на землі, яка колись була частиною Російської імперії».

«Я вважаю дуже поважним, що президент Росії приїжджає до нашої країни, а не ми їдемо до нього чи навіть у якусь третю країну», — заявив цього тижня Дональд Трамп.

Як повідомляло раніше ForUa, Федеральна авіаційна адміністрація США оголосила про повне закриття повітряного простору над Анкоріджем — найбільшим містом Аляски.