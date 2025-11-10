Сказ не лікується: у львівській лікарні померла 40-річна жінка

У Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині, у якої після укусу кота запідозрили сказ.

Про це пише ZAXID.NET із посиланням на завідувачку 4 діагностичного відділення лікарні Тамілу Алексанян.

Як розповіла Таміла Алексанян, до інфекційної лікарні Львова пацієнтку з Волині госпіталізували на початку листопада. В одній із лікарень Волині у неї спершу лікували енцефаліт (запалення головного мозку), але стан пацієнтки погіршувався. Тоді її перевели в інфекційну лікарню Львова. Пацієнтку відразу госпіталізували в реанімаційне відділення. Та невдовзі у неї виникли клінічні симптоми сказу.

«Пацієнтка була збуджена, у неї виникали судоми буквально усіх м’язів, які неможливо було зняти, виникла слинотеча, а потім почалася паралітична стадія. Вона була підключена до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ) і 9 листопада померла», — каже Таміла Алексанян.

Пацієнтці поставили попередній клінічний діагноз сказ, але його ще мають підтвердити лабораторно.

8 серпня, як розповіли лікарям рідні, жінка поверталася з кладовища і побачила маленького котика, якого підібрала. Цей котик і вкусив жінку, але на укус спочатку не звернули увагу ні сама жінка, ні лікарі. Ймовірно, саме так жінка і заразилася на сказ.

На Львівщині останній летальний випадок від сказу був зафіксований у листопаді 2018 року. Тоді померла 68-річна мешканка Городоччини, яку вкусило цуценя. Через два тижні після укусу цуценя загинуло, але потерпіла по медичну допомогу не звернулася.

Це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечним. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, обслинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми. Сказ не лікується, шансів одужати нема.

Як запобігати захворюванню на сказ: