Здоров'я

Сказ не лікується: у львівській лікарні померла 40-річна жінка

У Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині, у якої після укусу кота запідозрили сказ.

Про це пише ZAXID.NET із посиланням на завідувачку 4 діагностичного відділення лікарні Тамілу Алексанян.

Як розповіла Таміла Алексанян, до інфекційної лікарні Львова пацієнтку з Волині госпіталізували на початку листопада. В одній із лікарень Волині у неї спершу лікували енцефаліт (запалення головного мозку), але стан пацієнтки погіршувався. Тоді її перевели в інфекційну лікарню Львова. Пацієнтку відразу госпіталізували в реанімаційне відділення. Та невдовзі у неї виникли клінічні симптоми сказу.

«Пацієнтка була збуджена, у неї виникали судоми буквально усіх м’язів, які неможливо було зняти, виникла слинотеча, а потім почалася паралітична стадія. Вона була підключена до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ) і 9 листопада померла», — каже Таміла Алексанян.

Пацієнтці поставили попередній клінічний діагноз сказ, але його ще мають підтвердити лабораторно.

8 серпня, як розповіли лікарям рідні, жінка поверталася з кладовища і побачила маленького котика, якого підібрала. Цей котик і вкусив жінку, але на укус спочатку не звернули увагу ні сама жінка, ні лікарі. Ймовірно, саме так жінка і заразилася на сказ.

На Львівщині останній летальний випадок від сказу був зафіксований у листопаді 2018 року. Тоді померла 68-річна мешканка Городоччини, яку вкусило цуценя. Через два тижні після укусу цуценя загинуло, але потерпіла по медичну допомогу не звернулася.

Це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечним. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, обслинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми. Сказ не лікується, шансів одужати нема.

Як запобігати захворюванню на сказ:

  1. Уникати контактів з безпритульними та дикими тваринами. Пояснити дітям, чому не можна гратися, гладити тощо невідомих тварин.
  2. Вчасно вакцинувати від сказу домашніх тварин.
  3. Якщо покусала або обслинила підозріла (невідома) чи дика тварина, місце укусу слід ретельно промити під струменем теплої води господарським милом, краї рани обробити спиртом або йодом, накласти пов`язку і якомога швидше звернутися до лікаря, щоб провести антирабічне лікування.
  4. Якщо вкусила відома домашня тварина, слід встановити за нею ветеринарне спостереження.
 Автор: Богдан Моримух

