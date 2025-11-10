Сказ не лікується: у львівській лікарні померла 40-річна жінка

У Львівській обласній інфекційній лікарні померла 40-річна жінка з Волині, у якої після укусу кота запідозрили сказ.
Про це пише ZAXID.NET із посиланням на завідувачку 4 діагностичного відділення лікарні Тамілу Алексанян.
Як розповіла Таміла Алексанян, до інфекційної лікарні Львова пацієнтку з Волині госпіталізували на початку листопада. В одній із лікарень Волині у неї спершу лікували енцефаліт (запалення головного мозку), але стан пацієнтки погіршувався. Тоді її перевели в інфекційну лікарню Львова. Пацієнтку відразу госпіталізували в реанімаційне відділення. Та невдовзі у неї виникли клінічні симптоми сказу.
«Пацієнтка була збуджена, у неї виникали судоми буквально усіх м’язів, які неможливо було зняти, виникла слинотеча, а потім почалася паралітична стадія. Вона була підключена до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ) і 9 листопада померла», — каже Таміла Алексанян.
Пацієнтці поставили попередній клінічний діагноз сказ, але його ще мають підтвердити лабораторно.
8 серпня, як розповіли лікарям рідні, жінка поверталася з кладовища і побачила маленького котика, якого підібрала. Цей котик і вкусив жінку, але на укус спочатку не звернули увагу ні сама жінка, ні лікарі. Ймовірно, саме так жінка і заразилася на сказ.
На Львівщині останній летальний випадок від сказу був зафіксований у листопаді 2018 року. Тоді померла 68-річна мешканка Городоччини, яку вкусило цуценя. Через два тижні після укусу цуценя загинуло, але потерпіла по медичну допомогу не звернулася.
Це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечним. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, обслинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми. Сказ не лікується, шансів одужати нема.
Як запобігати захворюванню на сказ:
- Уникати контактів з безпритульними та дикими тваринами. Пояснити дітям, чому не можна гратися, гладити тощо невідомих тварин.
- Вчасно вакцинувати від сказу домашніх тварин.
- Якщо покусала або обслинила підозріла (невідома) чи дика тварина, місце укусу слід ретельно промити під струменем теплої води господарським милом, краї рани обробити спиртом або йодом, накласти пов`язку і якомога швидше звернутися до лікаря, щоб провести антирабічне лікування.
- Якщо вкусила відома домашня тварина, слід встановити за нею ветеринарне спостереження.