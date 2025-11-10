﻿
Війна

У Покровську та Мирнограді продовжуються дуже важкі бої, але оточення немає, – ЦПД

Ворога багато, але оточення Покровська та Мирнограду немає. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД)  при РНБО Андрій Коваленко.

За словами Андрія Коваленка, ідея першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка, який відповідає за пропаганду та регіональну політику, із запрошенням іноземних журналістів у Покровськ та Купʼянськ провалилася.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про нібито оточення українських військових у Куп’янську та Покровську.

Сили оборони на цих напрямках ведуть дуже складні бої із загарбниками, яких надзвичайно багато.

У Купʼянську ЗСУ знищують російські групи в місті; триває робота по ворогу і на Лиманському напрямку, а також оборона на Запорізькому, наголошує керівник ЦПД.

– Фронт вкрай складний зараз. Інформаційно росіяни намагалися раніше поширювати на Захід новини про власні так звані успіхи, але час іде і ці речі ніяк не підтверджуються, що є також окремим епізодом їхніх інформаційних поразок, – каже Андрій Коваленко.

