Правоохоронці затримали директора однієї з компаній, якому раніше повідомили про підозру в організації схеми розтрати понад 5,8 млрд грн "Укртатнафти". Чоловік переховувався та перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляють Нацполіція та Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що упродовж 2017–2022 років група осіб, серед яких були посадовці нафтопереробного підприємства Укртатнафта та представники підконтрольних комерційних структур, організувала схему розкрадання паливно-мастильних матеріалів.

Підконтрольні компанії безоплатно отримували нафтопродукти, які потім продавали, а отримані гроші привласнювали. Щоб операції мали законний вигляд, учасники схеми укладали договори з відтермінуванням платежів, зокрема й на термін до двох років після завершення воєнного стану.

Згідно з висновками експертизи, збитки "Укртатнафті" становлять понад 5,8 млрд грн.

Затриманому ще у 2024 році повідомили про підозру, але він втік за кордон. Проте 7 листопада 2025 року фігуранта затримали у Києві, а за клопотанням прокурорів йому обрали запобіжний захід.

Підозрюваному інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.