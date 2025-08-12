США закривають небо над Анкоріджем та посилюють заходи безпеки

15 серпня, у день запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) оголосила про повне закриття повітряного простору над Анкоріджем — найбільшим містом Аляски.

Заборона польотів діятиме в радіусі 48,3 км від центру міста та на висоті до 5,5 км, починаючи з 15 серпня і триватиме до 16 серпня включно. Це обмеження стосується всіх цивільних і комерційних авіарейсів.

За словами представників FAA, такі заходи є стандартною практикою для забезпечення безпеки під час прибуття та перебування високопосадовців («переміщення VIP-персони»), особливо у випадках, коли йдеться про зустріч двох світових лідерів.

Окрім повітряного простору, на землі очікується посилене патрулювання сил безпеки, зокрема поліції, нацгвардії та спецслужб, а також обмеження доступу до ключових об’єктів у місті.

Місцеві жителі вже повідомляють про посилені перевірки на дорогах, закриття деяких вулиць та посилений контроль на пунктах пропуску. Місце проведення зустрічі офіційно не розголошується, що також є частиною заходів безпеки.

Анкорідж обирали не випадково — його віддаленість і географічне положення роблять місто зручним для контролю та забезпечення безпеки під час такого важливого саміту.

Експерти відзначають, що такі обмеження, хоч і спричиняють незручності для авіаперевізників та мешканців, є необхідними для уникнення будь-яких загроз чи інцидентів під час зустрічі.

Чиновники адміністрації США терміново готують зустріч президента Дональда Трампа з російським правителем Володимиром Путіним, яка запланована на п’ятницю, 15 серпня, на Алясці. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела у Вашингтоні.

Як повідомляло раніше ForUa, станом на понеділок конкретне місце зустрічі Трампа з Путіним ще не було визначене. Представники адміністрації лише вирушають на Аляску, щоб обрати локацію.

https://for-ua.com/article/1246943