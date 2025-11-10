﻿
Загрози Трампа: Білий дім готує позов на 1 млрд дол. проти Бі-Бі-Сі

Президент США Дональд Трамп пригрозив подати до суду на британського суспільного мовника Бі-Бі-Сі (BBC) з вимогою компенсації в розмірі $1 мільярд. Трамп звинувачує корпорацію у спробі «втрутитися у президентські вибори» минулого року шляхом маніпулятивного редагування однієї з його промов у документальному фільмі.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на речника юридичної команди американського президента.

Офіційна заява юридичної команди Трампа підкреслює, що Бі-Бі-Сі «знеславила президента Трампа, навмисно та оманливо відредагувавши свій документальний фільм, щоби спробувати втрутитися у президентські вибори».

Юристи Трампа надіслали Бі-Бі-Сі листа, в якому визначили чіткий ультиматум: мовна корпорація має до п’ятниці, 14 листопада, о 22:00 за Гринвічем, надати «повне та справедливе спростування» документальної стрічки Panorama. У заяві також наголошується, що президент Трамп «продовжить притягувати до відповідальності тих, хто поширює брехню, обман та фейкові новини».

На тлі скандалу з відредагованою промовою Трампа керівництво Британської мовної корпорації оголосило про відставку:

  • Генеральний директор ВВС Тім Дейві
  • Очільниця новинного підрозділу BBC News Дебора Тернесс

Вони визнали, що «були допущені помилки» під час редагування, однак заперечили звинувачення у навмисному спотворенні інформації. Керівники також заперечили звинувачення в упередженості BBC News як організації.

 Автор: Сергій Ваха

