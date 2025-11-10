﻿
Свiт

Чеське видання випустило обкладинку з QR-кодами для збору допомоги Україні

Чеське незалежне видання Deník N у понеділок, 10 листопада, випустило номер з унікальною обкладинкою, яка повністю вкрита QR-кодами для збору коштів на підтримку України. Про це повідомляє видання Deník N.

На обкладинці розміщено 16 QR-кодів, оформлених у кольорах українського прапора. Ці коди ведуть до різноманітних ініціатив зі збору коштів, спрямованих на:

  • Збройову допомогу (дрони та інше).
  • Медичну допомогу.
  • Адресну допомогу постраждалим українцям.

У нижній частині сторінки міститься напис, що пояснює символізм акції: «У Deník N ми віримо в силу символів. Один важливий символ, український прапор, зник з будівлі Палати депутатів через Томіо Окамуру. Наша головна шпальта також є символом того, що допомога Україні, на яку нападає Росія, відповідає інтересам усіх нас».

Головна стаття видання присвячена ймовірному майбутньому заступнику міністра оборони Чехії Радовану Віху з партії «Свобода та пряма демократія». Його називають проросійським, оскільки він закидає Україні, що вона «сама винна в тому, що Росія веде проти неї війну».

Обкладинка Deník N / Фото: Deník N

Ця обкладинка також є прямою реакцією на нещодавній скандал у парламенті. 6 листопада новообраний спікер нижньої палати парламенту Томіо Окамура фактично власноруч зняв з будівлі прапор України, який висів там із початку повномасштабного російського вторгнення. Того ж дня депутати від опозиційних партій вивісили кілька українських прапорів з вікон на знак протесту проти дій Окамури.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Чехіяпідтримка Українипідтримка ЗСУвидання
