Свiт

Проросійська депутатка Бундестагу Сара Вагенкнехт залишає свою партію

Німецька депутатка Сара Вагенкнехт, яка відома своєю різкою критикою Заходу та підтримкою позицій, що часто збігаються з кремлівською риторикою, оголосила про свою відставку з посади голови власної партії «Альянс Сари Вагенкнехт» (BSW). Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Вагенкнехт пояснила своє рішення бажанням зосередитися на «стратегічних ідейних питаннях», а не на щоденному адміністративному управлінні партією. Вона заявила, що «у майбутньому я хочу мати вільну голову для речей, якими дійсно можу допомогти BSW».

На своє місце голови партії політикиня запропонувала Фабіо Де Масі — свого давнього соратника і колишнього депутата Бундестагу.

Незважаючи на відставку з керівної посади, Вагенкнехт не йде з політики. Вона планує створити й очолити комісію з основних цінностей, яка визначатиме головні ідейні напрями та стратегію партії BSW. Ця роль дозволить їй зберегти значний вплив на політичний курс «Альянсу».

ForUA нагадує, Сара Вагенкнехт давно відома в німецьких медіа як проросійська депутатка. Її політична діяльність характеризується:

  • Різкою критикою на адресу західних країн.
  • Підтримкою «нейтралітету» щодо війни Росії проти України.
  • Регулярними виступами проти постачання зброї Києву, що повністю збігається з наративами Кремля.
 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НімеччинаБундестагСара Вагенкнехтпроросійський депутат
