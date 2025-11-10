Підсанкційна російська нафтова компанія "Лукойл" оголосила форс-мажор на одному з найбільших у світі нафтових родовищ — "Західна Курна-2" в Іраку.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чотири джерела.

За їхніми словами, 4 листопада "Лукойл" надіслав офіційного листа до іракського Міністерства нафти. В ньому йдеться, що форс-мажорні обставини не дають продовжити нормальну роботу на родовищі "Західна Курна-2".

Як заявив журналістам високопоставлений посадовець із нафтової галузі Іраку, якщо причини форс-мажору не буде усунуто протягом шести місяців, "Лукойл" припинить видобуток і повністю вийде з проєкту.

Родовище "Західна Курна-2", розташоване на півдні Іраку, за 65 кілометрів на північний захід від великого портового міста Басра, є одним з найбільших у світі. Його початкові поклади становлять близько 14 мільярдів барелів. На нього припадає близько 9% загального обсягу видобутку нафти в Іраку.

"Лукойл" отримав право на освоєння родовища у грудні 2009 року. У січні 2010-го було підписано відповідний договір, який ратифікував уряд Іраку.

15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, внесли дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл".

22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкції проти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.