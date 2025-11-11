У вересні 2025 року країни Євросоюзу зафіксували найбільшу місячну кількість рішень про надання тимчасового захисту громадянам України з початку 2023 року. Загалом за місяць цей статус отримали 79 205 українців.

Як повідомляє пресслужба Євростату, цей показник на 49% вищий, ніж у серпні 2025 року, та став найбільшим місячним приростом від серпня 2023 року.

Євростат припускає, що такий стрибок міграції може бути пов’язаний із рішенням, ухваленим в Україні у серпні 2025 року, про відкриття кордонів для юнаків віком 18–22 років. Хоча точний відсоток приросту саме внаслідок цієї категорії не уточнюється, часове збігання подій є очевидним.

Загалом, за підсумками вересня, кількість українців, які мають статус тимчасового захисту в ЄС, зросла на 49 555 осіб, або на 1,2%.

Міграційна хвиля зросла на 49%: Євростат зафіксував пік надання захисту українцям.

Найбільший місячний приріст громадян України зі статусом захисту спостерігався у:

Польщі (+12 960 осіб; +1,3%).

Німеччині (+7 585 осіб; +0,6%).

Чехії (+3 455 осіб; +0,9%).

Єдиною країною, де кількість шукачів притулку зменшилася, стала Франція (- 240 осіб; – 0,4%).

Загалом, понад 4,2 мільйона українців наразі користуються цим статусом у Євросоюзі. Понад 98% отримувачів тимчасового захисту складають громадяни України. Серед них:

44% — жінки;

31% — неповнолітні;

25,1% — дорослі чоловіки.

Найбільше українців і далі проживають у Німеччині (понад 1,2 млн), Польщі (понад 1 млн) та Чехії (понад 389 тис.). У відношенні до власного населення, найбільша концентрація українців спостерігається у Чехії, Польщі та Естонії.