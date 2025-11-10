Суд Англії зобов'язав Коломойського та Боголюбова до 24 листопада сплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів

Високий суд Англії ухвалив, що колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов повинні виплатити Банку понад 3 млрд доларів США. Сума включає відшкодування збитків, проценти та судові витрати після того, як у липні 2025 року суд визнав їх винними у масштабному шахрайстві проти ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Основна частина суми збитків становить 1,76 млрд доларів, ще 1,19 млрд доларів – нараховані проценти, а для покриття судових витрат колишнім власникам потрібно сплатити 76,4 млн фунтів стерлінгів (понад 99 млн доларів).

Колишні власники просили суд дозволити апеляцію та зупинити виконання рішення, але клопотання відхилили. Тепер виплати мають надійти до 24 листопада 2025 року, а у разі прострочення нараховуватимуться додаткові проценти. ПриватБанк у разі несплати розпочне процес стягнення активів за кордоном, які перебувають під всесвітнім арештом з грудня 2017 року.

Суд постановив, що позиції Коломойського та Боголюбова були неправдоподібними та побудовані на свідомій брехні, а спроби Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій були глибоко оманливими та недоброчесними.

ПриватБанк вітає рішення суду і наголошує, що воно підтверджує обґрунтованість багаторічного судового процесу проти колишніх власників.

Нагадаємо, ПриватБанк націоналізували у 2016 році через проблеми з капіталом та ризик неплатоспроможності, а колишні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов протягом багатьох років оскаржували це рішення в судах України та за кордоном.

