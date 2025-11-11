Епіцентр загострення: на Запоріжжі сіра зона поступово розширюється

Ситуація в Запорізькій області залишається вкрай напруженою, особливо у районі населених пунктів Солодке, Новомиколаївка, Рівнопілля, Нове та Новоуспенівське, де суттєво розширилася сіра зона, повідомляє DeepState.

За даними видання, російські війська нарощують присутність у цьому районі, а їхня активність зафіксована по всій сірій зоні. "Зокрема, росіянам вдалося повністю окупувати Успенівку. Наразі також перевіряється інформація щодо захоплення Солодкого та Привільного. Водночас ворог продовжує тиснути на Нове й Новоуспенівське та поступово поглинає Рівнопілля", — повідомило видання.

Аналітики додають, що кількісна перевага противника дається взнаки, а під питанням контролю перебуває значна частина території, що може ставити під загрозу Гуляйполе. Окупація Рівнопілля відкриває оперативний простір з півночі на місто й ускладнює перебування позицій у Зеленому Гаю та Високому (Червоному).

Раніше Гуляйполе залишалося неприступним для ворога, який неодноразово намагався прорватися до міста, зокрема з боку Марфополя. Тепер відкривається новий напрямок атаки, що може значно ускладнити оборону важливого населеного пункту.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти просунулись на Донеччині та Запоріжжі.