Зброя без пауз: в НАТО запевнили, що PURL працює на повну потужність

Постачання американського озброєння для Збройних сил України в рамках програми PURL через країни НАТО триває безперервно. Про це повідомив представник Альянсу Суспільному. За його словами, партнери продовжують фінансувати нові пакети допомоги та готують додаткові зобов’язання. "Перші чотири пакети — загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів — були профінансовані: Нідерландами (4 серпня); Данією, Норвегією та Швецією (5 серпня); Німеччиною (13 серпня); і Канадою (24 серпня). Окрім уже профінансованих пакетів, низка союзників працює над додатковими зобов’язаннями", — зазначив представник НАТО.

Він додав, що обладнання з перших пакетів уже доставлене, а нові поставки продовжуються. "Ніяких перерв у реалізації програми PURL не було — постачання триває, нове обладнання прибуває до України", — підкреслив співрозмовник. НАТО очікує, що найближчим часом ще більше союзників оголосять про нові пакети допомоги, що посилить оборонний потенціал України.

Довідка: програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте. Її суть полягає у тому, що члени НАТО купують американську зброю для України. Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрано 2 мільярди доларів, а більшість країн Альянсу долучилися до цієї ініціативи.

Як повідомляло раніше ForUa, НАТО виділить Україні рекордні кошти у 2026 році.