Війна

Ворог готується до наступальної операції на трьох напрямках, – Зеленський

Російські війська почали пересування на Запорізький, Покровський і Новопавлівський напрямки, оскільки не змогли взяти Сумську область.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 12 серпня.

– Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тис. додатково, Покровський – близько 7 тис. додатково. Новопавлівський може бути 5 тис. додатково. Вважаємо, що цей напрямок – третій за пріоритетністю, – сказав Зеленський.

На його думку, з 53 тис. російських військових на Сумському напрямку близько 30 тис. солдатів РФ прямуватимуть на зазначені три напрямки.

Зеленський вважає, що головне джерело армії РФ та її найсильніші бригади, які стоять на Курському напрямку, пересуватимуться в інші регіони.

– Вважаємо, що вони робитимуть все, щоби після 15 числа готуватися до наступальних дій. Вважаємо, що вони будуть готові до вересня з цими бригадами. Вважаємо, що з додатковими можуть бути готовими в листопаді, – наголосив президент.

Він стверджує, що наступ на цих трьох напрямках був рік тому. За словами Зеленського, росіяни діють за тими самими планами і картами.

Глава держави наголосив, що цю наступальну місію на Запоріжжя і на Покровськ вдалося затримати на рік через Курську операцію.

– Бачимо все те саме, ті самі кроки та накопичення такої кількості людей, яка їм потрібна, – звернув увагу Зеленський.

За його словами, російські війська починали діяти саме так рік тому, але вони почали перекидати особовий склад на Курський напрямок через страх, що українські бійці просуватимуться вглиб РФ, що власне і відбулося.

На всіх трьох напрямках протягом місяця армія РФ намагатиметься демонструвати просування, щоб чинити  політичний тиск на Україну, прагнучи тих чи інших поступок, переконаний президент.

Володимир Зеленський хоче, щоб Росія знала, що українські захисники готуватимуться до таких кроків.

