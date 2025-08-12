Українці в Росії дали п'ять років тюрми за службу медикинею в ЗСУ в 2018 році

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до п’яти років та двох місяців загального режиму 54-річну українку Олену Іпатову, визнавши її винною за статтею про участь у терористичній спільноті, пише видання «Медіазона».

Іпатову затримали 14 березня 2025 року. Російська прокуратура на окупованій частині Донеччини повідомляла, що Іпатова служила на посаді «бойового медика» в штурмовому батальйоні «Айдар» ЗСУ від січня 2018 року до весни того ж року. Про те, що вона брала участь у діяльності батальйону після початку повномасштабного вторгнення, в прокуратурі не повідомили.

Українське МВС розшукує Іпатову з 20 лютого 2025 року. Місцем її народження в розшуковій картці вказане місто Сіверськодонецьк Луганської області.

Російські суди регулярно засуджують громадян України з окупованих територій, які чинили опір російським військовим, до великих термінів за звинуваченнями в терактах та «державній зраді».

Раніше в серпні Південний окружний військовий суд засудив до 18 років колонії загального режиму 20-річну жительку окупованого російськими військами Мелітополя Запорізької області Дар’ю Кулик. Також дівчині призначили штраф 600 тисяч рублів. Кулик визнали винною в «держзраді», замаху на теракт, участі в терористичній спільноті та незаконному зберіганні вибухівки.

У червні той же суд засудив до позбавлення волі родину з Мелітополя: 29-річного жителя окупованого міста Артема Мурдіда до довічного терміну, його цивільну дружину Ганну Вошкодер – до 20 років колонії загального режиму, матір Ганну Мурдід – до 22 років колонії.