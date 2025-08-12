﻿
Полiтика

Орбан закликав ЄС ініціювати саміт з РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що "єдиним розумним кроком" для лідерів Європейського Союзу є ініціювання саміту з Російською Федерацією, наслідуючи приклад майбутньої зустрічі президентів США та Росії,  інформує ForUА.

На думку угорського прем'єра, ЄС не повинен "встановлювати умови" для перемовин між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, які, ймовірно, відбудуться на Алясці. Орбан вважає, що такі умови можуть "погіршити ситуацію".

Ця заява пролунала після того, як Орбан став єдиним з лідерів ЄС, хто відмовився підписати спільну заяву перед зустріччю президентів США та Росії.

Нагадаймо, раніше в Угорщині затримали чоловіка, який шукав кілера для вбивства Орбана.

