Шахрай вкрав $30 тисяч на дронах для ЗСУ

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва 35-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України, повідомляє Київська міська прокуратура.



Киянин увійшов до кола спілкування волонтерів, благодійників та інших людей, які допомагають ЗСУ, де позиціонував себе як надійного постачальника дронів та інших речей для військових з-за кордону. При цьому чоловік представлявся іменем свого брата. Для того, щоб йому довіряли та рекомендували знайомим, кільком людям підозрюваний дійсно придбав дрони у країнах Європи.



У вересні 2023 року, він отримав від потенційного покупця 30 тисяч доларів США – частину готівкою, частину на криптогаманець. За ці гроші за 5-7 днів він обіцяв придбати для нього за кордоном та поставити 6 квадрокоптерів Mavik 3t. Обіцяних дронів покупець не побачив і досі. Тривалий час чоловік розповідав покупцю про проблеми на кордоні, просив почекати, надсилав фото, а згодом вимкнув телефон і почав переховуватись.



У квартирі, де мешкав підозрюваний, під час обшуку знайшли маски, які він використовував для конспірації, а також списки його замовників, тож наразі встановлюються інші постраждалі внаслідок шахрайства.



У 2017 році цей чоловік вже був засуджений за шахрайство до 5 років 6 місяців позбавлення волі. Тоді він пропонував підприємцям привезти з-за кордону Iphone за вигідними цінами, зібравши понад 200 тис. доларів США.



Підозрюваному у шахрайстві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 1 097 058 гривень. Його взято під варту у залі суду.

Фото: Київська міська прокуратура.