﻿
Столиця

Шахрай вкрав $30 тисяч на дронах для ЗСУ

Шахрай вкрав $30 тисяч на дронах для ЗСУ

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва 35-річному киянину повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України, повідомляє Київська міська прокуратура.

Киянин увійшов до кола спілкування волонтерів, благодійників та інших людей, які допомагають ЗСУ, де позиціонував себе як надійного постачальника дронів та інших речей для військових з-за кордону. При цьому чоловік представлявся іменем свого брата. Для того, щоб йому довіряли та рекомендували знайомим, кільком людям підозрюваний дійсно придбав дрони у країнах Європи. 

У вересні 2023 року, він отримав від потенційного покупця 30 тисяч доларів США – частину готівкою, частину на криптогаманець. За ці гроші за 5-7 днів він обіцяв придбати для нього за кордоном та поставити 6 квадрокоптерів Mavik 3t. Обіцяних дронів покупець не побачив і досі. Тривалий час чоловік розповідав покупцю про проблеми на кордоні, просив почекати, надсилав фото, а згодом вимкнув телефон і почав переховуватись. 

У квартирі, де мешкав підозрюваний, під час обшуку знайшли маски, які він використовував для конспірації, а також списки його замовників, тож наразі встановлюються інші постраждалі внаслідок шахрайства. 

У 2017 році цей чоловік вже був засуджений  за шахрайство до 5 років 6 місяців позбавлення волі. Тоді він пропонував підприємцям привезти з-за кордону Iphone за вигідними цінами, зібравши понад 200 тис. доларів США. 

Підозрюваному у шахрайстві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 1 097 058 гривень. Його взято під варту у залі суду.

Фото: Київська міська прокуратура.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУКиївпрокуратурадрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ситуація на фронті: окупанти просунулися на трьох напрямках
Війна 25.12.2025 08:14:06
Ситуація на фронті: окупанти просунулися на трьох напрямках
Читати
Постпред США при НАТО озвучив терміни можливого закінчення війни
Головне 25.12.2025 07:53:08
Постпред США при НАТО озвучив терміни можливого закінчення війни
Читати
Сьогодні Київ буде без світла до 11 годин: графіки
Столиця 25.12.2025 07:13:59
Сьогодні Київ буде без світла до 11 годин: графіки
Читати

Популярнi статтi