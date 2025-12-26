У Києві деякі групи сьогодні сидітимуть без світа до 13,5 годин

У п’ятницю, 26 грудня, в Києві продовжать застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Мешканці та гості столиці можуть перебувати без світла сукупно до 13,5 години на добу, повідомляє ДТЕК.
Графік відключення:
1.1 та 2.1 черги — з 06:30 до 10:30 і з 17:00 до 21:00
1.2 черга — з 08:00 до 13:30 і з 17:00 до 21:00
2.2 черга — з 06:30 до 10:30 і з 17:00 до 22:00
3.1 черга — з 10:00 до 14:00 і з 20:30 до 24:00
3.2 черга — з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 і з 20:30 до 24:00
4.1 та 4.2 черги — з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 і з 20:30 до 24:00
5.1 черга — з 06:00 до 10:00 і з 13:30 до 17:30
5.2 черга — з 03:00 до 06:30 і з 13:30 до 17:30
6.1 черга — з 03:00 до 06:30 і з 13:30 до 20:30
6.2 черга — з 03:00 до 06:30 і з 13:30 до 17:30
Енергетики закликають киян стежити за оновленнями та раціонально користуватися електроенергією.
Як повідомляло раніше ForUa, українцям можуть давати світло лише на 2-4 години на добу.
Автор: Тетяна Андрійко