У Києві деякі групи сьогодні сидітимуть без світа до 13,5 годин

У п’ятницю, 26 грудня, в Києві продовжать застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Мешканці та гості столиці можуть перебувати без світла сукупно до 13,5 години на добу, повідомляє ДТЕК.

Графік відключення:

1.1 та 2.1 черги — з 06:30 до 10:30 і з 17:00 до 21:00

1.2 черга — з 08:00 до 13:30 і з 17:00 до 21:00

2.2 черга — з 06:30 до 10:30 і з 17:00 до 22:00

3.1 черга — з 10:00 до 14:00 і з 20:30 до 24:00

3.2 черга — з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 і з 20:30 до 24:00

4.1 та 4.2 черги — з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 і з 20:30 до 24:00

5.1 черга — з 06:00 до 10:00 і з 13:30 до 17:30

5.2 черга — з 03:00 до 06:30 і з 13:30 до 17:30

6.1 черга — з 03:00 до 06:30 і з 13:30 до 20:30

6.2 черга — з 03:00 до 06:30 і з 13:30 до 17:30

Енергетики закликають киян стежити за оновленнями та раціонально користуватися електроенергією.

