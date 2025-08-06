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В Угорщині затримали чоловіка, який шукав кілера для вбивства Орбана

В Угорщині затримали чоловіка, який шукав кілера для вбивства Орбана

Регіональна слідча прокуратура Будапешта порушила справу за фактом підготовки вбивства прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Чоловік, який шукав найманого вбивцю, затриманий і взятий під варту. Про це повідомляє Index.

Слідство встановило, що в липні 2025 року підозрюваний опублікував в інтернеті заклик знайти «найкращого найманого вбивцю» для Орбана, пообіцявши заплатити в угорських форинтах або іншій валюті.

Угорські правоохоронці швидко встановили особу зловмисника, затримали його та допитали.

Під час допиту він зізнався у скоєному. Прокуратура подала клопотання про його арешт, оскільки існує «небезпека повторного вчинення злочину». Найближчим часом суд ухвалить рішення щодо запобіжного заходу.

ForUA.com нагадує, суд в Угорщині відправив під варту чоловіка, який погрожував мечем відрубати голову прем’єр-міністра Віктора Орбана. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

УгорщинаБудапештВіктор Орбанзатримання агентакілер
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