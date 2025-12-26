Погода 26 грудня: послаблення морозу, хуртовини, ожеледиця

Сьогодні погода в Україні буде по-справжньому зимовою. Атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо. По всій території України, крім крайнього заходу, очікується сніг. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с. По всій території країни, крім Закарпаття, можливі пориви вітру до 15-20 м/с, що зумовить хуртовини, повідомили синоптики. Оголошено жовтий рівень небезпечності.Мороз дещо послабшає. Температура повітря становитиме 0..5 градусів морозу.

У столичному регіоні - хмарно. Невеликий сніг; на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура в області - 0-5° морозу, у Києві - 0-2° морозу.

