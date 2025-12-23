Діяльність президента США Дональда Трампа у перший рік свого президентства розвіяла всі ілюзії Європи щодо можливого контролю над ним. Своєю відвертою ворожістю до Євросоюзу він напружив блок так, як це було з часів Другої світової війни. Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

Поведінка американського президента поглибила розбіжності між лідерами Європи та всередині єврозони, ставлячи під загрозу здатність реагувати на погрози та глузування з такою єдністю та силою, які він поважає.

У зв'язку з цим ситуація в Україні перебуває у підвішеному стані перед 2026 роком та перед подальшими територіальними амбіціями диктатора РФ щодо Європи.

"Це залишило долю України висіти на волосині у 2026 році, не кажучи вже про екзистенційні питання про європейську безпеку без відповіді в той момент, коли багато хто побоюється, що територіальні цілі президента Росії Володимира Путіна сягають далі на захід за межі України", — пише видання.

Попри це у багатьох аспектах Європі вдалося вистояти. Чиновники не можуть собі дозволити розірвати зв'язки, тому що все ще занадто залежні, особливо в питаннях безпеки та військових зобов'язань США щодо захисту Європи, вважає старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Яна Пуглірін.

Зусилля лідерів щодо збереження міцних звʼязків із Сполученими Штатами не означають, що минулий рік не показав, що довгострокові інтереси наразі більше не збігаються.

"Ми маємо бути досить розсудливими. Раніше існувало чітке загальне розуміння старих трансатлантичних відносин, закріплених західними цінностями, нормами та принципами, міжнародним порядком, заснованим на правилах. А зараз, на мою думку, ми бачимо появу конкуруючого проєкту", — пояснила вона.

Президент Трамп має чудові стосунки з багатьма європейськими лідерами, але він ніколи не цурається говорити гірку правду, додало видання.

