Кожен батальйон на передовій отримає по 7 млн грн - Міноборони

За рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача України обсяги прямого фінансування бойових бригад було суттєво збільшено. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Зміни покликані надати підрозділам більше можливостей для самостійного забезпечення власних потреб на лінії фронту. Відтепер кожен батальйон, що виконує бойові завдання, отримуватиме пряме фінансування у розмірі 7 мільйонів гривень.

«Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які безпосередньо залучені до бойових дій. Для кожної бригади це означає додаткові десятки мільйонів гривень», — пояснив міністр.

За словами Шмигаля, такі кошти дозволять придбати більше дронів, а також іншого необхідного оснащення, що покращить боєздатність та ефективність військових підрозділів.

Крім того, у Міноборони провели оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було прийнято рішення про перерозподіл ресурсів на користь батальйонів, що зараз працюють безпосередньо на передовій. «Наше завдання — перерахувати кошти максимально швидко, щоб підрозділи могли оперативно поповнювати матеріально-технічні запаси», — підсумував міністр оборони.

