Метро Києва змінить графік руху поїздів у перші дні січня

У перші дні нового року столична підземка перейде на святковий розклад. 1 та 2 січня на всіх гілках метро запровадять оновлені інтервали руху, оскільки в цей період кількість пасажирів традиційно стає значно меншою. Про це інформує КП Київський метрополітен.

Графік руху на святкові дні

1 січня в ранкову годину пік інтервал руху поїздів становитиме 3–4 хвилини. Після завершення пікових годин та впродовж дня час очікування поїзда на платформі складатиме близько 5–6 хвилин.

2 січня поїзди курсуватимуть з інтервалом 3–4 хвилини протягом усього дня, зокрема у ранкові та вечірні години пік.

3 та 4 січня підземка повернеться до звичного ритму — у ці дні діятимуть графіки руху вихідного дня з інтервалами 6–7 хвилин.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції продовжують працювати як укриття у цілодобовому режимі.