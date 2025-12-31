На Острові Різдва вже зустріли Новий рік

Мешканці Острова Різдва (Кіритіматі), що у Тихому океані, зустріли Новий рік. Про це повідомляє BBC.

Острів Різдва є частиною тихоокеанської держави Кірибаті, розташованої на південь від Гаваїв та на північний схід від Австралії. Також цей острів відомий як Кіритіматі, складається з декількох атолів, і простягається майже на 4 000 км зі сходу на захід.

Тут розташований найбільший морський заповідник у південній частині Тихого океану, багато атолів населені; більшість із них розташовані дуже низько та перебувають під загрозою підвищення рівня моря внаслідок глобального потепління.

Населення архіпелагу становить близько 116 000 осіб.

Кірибаті – здобула незалежність від Сполученого Королівства в 1979 році.