﻿
Актуально

На Острові Різдва вже зустріли Новий рік

На Острові Різдва вже зустріли Новий рік

Мешканці Острова Різдва (Кіритіматі), що у Тихому океані, зустріли Новий рік. Про це повідомляє BBC.

Острів Різдва є частиною тихоокеанської держави Кірибаті, розташованої на південь від Гаваїв та на північний схід від Австралії. Також цей острів відомий як Кіритіматі, складається з декількох атолів, і простягається майже на 4 000 км зі сходу на захід.

Тут розташований найбільший морський заповідник у південній частині Тихого океану, багато атолів населені; більшість із них розташовані дуже низько та перебувають під загрозою підвищення рівня моря внаслідок глобального потепління.

Населення архіпелагу становить близько 116 000 осіб.

Кірибаті – здобула незалежність від Сполученого Королівства в 1979 році.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Новий рікОстрів Різдва
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Чергова байка Кремля не спрацювала: у США скептично оцінили «замах на Путіна»
Головне 31.12.2025 08:48:07
Чергова байка Кремля не спрацювала: у США скептично оцінили «замах на Путіна»
Читати
Нічний терор в Одесі: постраждали діти, горіли машини та будинки
Надзвичайні події 31.12.2025 08:14:42
Нічний терор в Одесі: постраждали діти, горіли машини та будинки
Читати
ЗСУ ухвалили стратегічне рішення щодо оборони Покровська
Війна 31.12.2025 07:56:31
ЗСУ ухвалили стратегічне рішення щодо оборони Покровська
Читати

Популярнi статтi