ЗСУ ухвалили стратегічне рішення щодо оборони Покровська

Українські військові залишаються у Покровську, оскільки оборона міста є стратегічно важливою. Бійці ЗСУ контролюють північну частину міста та стримують просування російських військ на півдні. Після невдалих спроб прориву окупанти намагаються вийти на західні околиці, щоб перерізати логістичні шляхи українських підрозділів, однак ці атаки наразі блокуються, заявив речник 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської Артем Прібильнов.

Він наголосив, що відступ з Покровська означав би втрату панівних висот, що суттєво ускладнило б подальшу оборону. Крім того, захоплення міста дозволило б російській армії розширити радіогоризонт, що створило б загрозу для глибших районів Дніпропетровської області через застосування дронів. «Було ухвалено стратегічне рішення — залишатися в Покровську. Це панівна висота. У разі відступу далі будуть лише поля, а найближче місто — Добропілля — за 20–30 кілометрів», — пояснив речник бригади.

Він додав, що командування може ухвалити рішення про відхід у разі загрози життю особового складу, проте такий крок, за його словами, не означатиме поразки, а стане елементом активної оборони. Наразі ж оборона Покровська вибудувана так, щоб армія РФ не змогла закріпитися у місті, навіть у разі проникнення окремих підрозділів.

